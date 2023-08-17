https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html

Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО из-за конфликта на Украине

Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

Швейцария хочет укрепить сотрудничество с НАТО из-за конфликта на Украине

Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине, говорится в опубликованном... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:55

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ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости. Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Ситуация в области безопасности в Европе ухудшилась в последние годы… Чтобы наилучшим образом выполнить свою основную миссию, заключающуюся в защите Швейцарии и ее населения, завтра, как и сегодня, армия должна укрепить свою обороноспособность на всех участках операций (земля, воздух, киберпространство, электромагнитное пространство, экзоатмосферное пространство и информационное пространство)", - сказано в документе.С этой целью власти решили наращивать военный потенциал в определенных областях, шире использовать технологические достижения и активизировать международное сотрудничество."Развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и соседними странами, армия сможет в большей степени использовать опыт и стандарты других вооруженных сил, укрепить свой оборонный потенциал и внести свой вклад в обеспечение безопасности в Европе. Особое внимание уделяется областям обучения, военных учений и приобретения", - добавляется в заявлении.Таким образом, правительство и парламент Швейцарии договорились увеличить военный бюджет на 13 миллиардов франков (14,8 миллиарда евро) до 2031 года, чтобы достичь целевого показателя в 1% ВВП, выделяемого на военный бюджет.В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что Швейцария намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, все с участием стран НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в следующей внешнеполитической стратегии.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230817/nato-1890620336.html

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швейцария, в мире, украина, нато