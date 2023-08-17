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Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие плашки "18+" в фильмах
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие плашки "18+" в фильмах - РИА Новости, 17.08.2023
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие плашки "18+" в фильмах
Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артёма Савиновского за отсутствие маркировки "18+" на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:22
2023-08-17T12:22
2023-08-17T12:45
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артёма Савиновского за отсутствие маркировки "18+" на четырёх фильмах, за которые уже был оштрафован "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде."Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2, ему назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Суд 15 августа оштрафовал "КиноПоиск" на 1 миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без плашки "18+".В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости пояснили, что по данной статье протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо."Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений", - добавили в компании.Савиновского уже штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за отсутствие маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу") - 2 августа и тоже на 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230816/lgbt-1890350109.html
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москва, россия, кинопоиск, яндекс, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Москва, Россия, Кинопоиск, Яндекс, Новости культуры, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие плашки "18+" в фильмах
Суд оштрафовал гендиректора "Яндекса" за отсутствие плашки 18+ в четырех фильмах
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артёма Савиновского за отсутствие маркировки "18+" на четырёх фильмах, за которые уже был оштрафован "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде.
"Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2, ему назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
"Вымпелком" оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами
Суд 15 августа оштрафовал "КиноПоиск" на 1 миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без плашки "18+".
В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости пояснили, что по данной статье протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо.
"Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор
признал их демонстрацией нетрадиционных отношений", - добавили в компании.
Савиновского уже штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ
за отсутствие маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу") - 2 августа и тоже на 200 тысяч рублей.
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"