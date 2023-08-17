https://ria.ru/20230817/shpion-1890538065.html

В ЛНР задержали еще одного украинского шпиона

В ЛНР задержали еще одного украинского шпиона - РИА Новости, 17.08.2023

В ЛНР задержали еще одного украинского шпиона

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:25

2023-08-17T09:25

2023-08-17T09:26

луганская народная республика

фсб

украина

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающего в ЛНР гражданина Украины", - сказали в ведомстве. По данным следствия, с октября 2022 года житель республики с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины "собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации". "В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан. Ведётся следствие", - добавили в ведомстве. До этого УФСБ по ЛНР сообщало о задержании украинских шпионов 4 июля и 29 июня. В первом случае то был мужчина, во втором - женщина из Луганска, оба они тоже с октября 2022 года передавали украинским спецслужбам данные о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, фсб, украина, безопасность