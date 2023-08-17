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В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 17.08.2023 (обновлено: 06:25 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/shpion-1890522853.html
В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ
В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ
Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T04:24
2023-08-17T06:25
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.&quot;УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России &quot;Шпионаж&quot;...&quot;, - говорится в сообщении.Контрразведчики, работающие в зоне СВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.Как установили сотрудники ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.Подозреваемый, как полагают контрразведчики, собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

ФСБ: в Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
«

"УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"...", - говорится в сообщении.

Контрразведчики, работающие в зоне СВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.
Как установили сотрудники ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
Подозреваемый, как полагают контрразведчики, собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.
Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ФСБ показала видео задержания украинского шпиона в Самарской области
10 августа, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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