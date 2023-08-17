https://ria.ru/20230817/shpion-1890522853.html

В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023

В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:24

2023-08-17T04:24

2023-08-17T06:25

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю."УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"...", - говорится в сообщении.Контрразведчики, работающие в зоне СВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.Как установили сотрудники ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.Подозреваемый, как полагают контрразведчики, собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

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