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Туристы прокомментировали свое отношение к курортному сбору
Туристы прокомментировали свое отношение к курортному сбору - РИА Новости, 17.08.2023
Туристы прокомментировали свое отношение к курортному сбору
Две трети (62 процента) туристов негативно относятся к курортному сбору, сообщает АТОР, делясь результатами опроса в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:59
2023-08-17T12:59
2023-08-17T12:59
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Две трети (62 процента) туристов негативно относятся к курортному сбору, сообщает АТОР, делясь результатами опроса в своем телеграм-канале.Лишь треть респондентов – 31 процент – не видят в платеже проблемы. Чаще всего они апеллируют к мировой практике и выражают готовность заплатить, если вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры.Более трети опрошенных – 37 процентов – заявили, что сбор они оплатят, но будут при этом недовольны.Четверть – 25 процентов – готовы изменить регион и формат отдыха (например, снять квартиру), лишь бы не платить дополнительно. "Люди деньги везут и тратят их, несмотря на конские ценники. Считаю курортный сбор незаконным побором", – возмущается один из читателей.Семь процентов пользователей воздержались от выбора одного из вариантов.Часть туристов негативно относится к платежу, не желая переплачивать. Расчет простой: при установленной максимальной ставке в 100 рублей в сутки, недельный отдых для семьи из пяти отдыхающих подорожает на 3,5 тысячи рублей.Другим не нравится сама необходимость дополнительно платить за отпуск на родине. "Возьмем условный город, где добываются полезные ископаемые для всей страны. Почему люди должны платить сбор, если им не повезло родиться на курорте?" – рассуждает подписчик канала.Некоторые читатели выступают против дополнительной нагрузки на бизнес, возникающей вследствие необходимости администрировать такой налог.Среди альтернативных вариантов, предлагается вводить курортный сбор только для иностранных граждан.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1890228699.html
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отели, курортный сбор
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отели, Курортный сбор
Туристы прокомментировали свое отношение к курортному сбору
В АТОР выяснили, что две трети туристов негативно относятся к курортному сбору
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Две трети (62 процента) туристов негативно относятся к курортному сбору, сообщает
АТОР, делясь результатами опроса в своем телеграм-канале.
Лишь треть респондентов – 31 процент – не видят в платеже проблемы. Чаще всего они апеллируют к мировой практике и выражают готовность заплатить, если вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры.
Более трети опрошенных – 37 процентов – заявили, что сбор они оплатят, но будут при этом недовольны.
Четверть – 25 процентов – готовы изменить регион и формат отдыха (например, снять квартиру), лишь бы не платить дополнительно. "Люди деньги везут и тратят их, несмотря на конские ценники. Считаю курортный сбор незаконным побором", – возмущается один из читателей.
Семь процентов пользователей воздержались от выбора одного из вариантов.
Часть туристов негативно относится к платежу, не желая переплачивать. Расчет простой: при установленной максимальной ставке в 100 рублей в сутки, недельный отдых для семьи из пяти отдыхающих подорожает на 3,5 тысячи рублей.
Другим не нравится сама необходимость дополнительно платить за отпуск на родине. "Возьмем условный город, где добываются полезные ископаемые для всей страны. Почему люди должны платить сбор, если им не повезло родиться на курорте?" – рассуждает подписчик канала.
Некоторые читатели выступают против дополнительной нагрузки на бизнес, возникающей вследствие необходимости администрировать такой налог.
Среди альтернативных вариантов, предлагается вводить курортный сбор только для иностранных граждан.
Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора