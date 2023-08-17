https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890602088.html

В офисе Зеленского раскритиковали Саркози после слов о Крыме

В офисе Зеленского раскритиковали Саркози после слов о Крыме - РИА Новости, 17.08.2023

В офисе Зеленского раскритиковали Саркози после слов о Крыме

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в соцсети X бывшего президента Франции Николя Саркози после его слов о Крыме и новых... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:08

2023-08-17T13:08

2023-08-17T13:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

франция

николя саркози

михаил подоляк

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/45/1563484514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74e652b9bbbf48f528b9f56c93270e26.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в соцсети X бывшего президента Франции Николя Саркози после его слов о Крыме и новых регионах РФ, назвав их "фантастической преступной логикой". Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею о проведении аналогичных референдумов в новых регионах России. "Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны… Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками", - написал Подоляк на своей странице в социальной сети Х (экс-Twitter). Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября президент РФ подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890542875.html

https://ria.ru/20230526/krym-1874375561.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, франция, николя саркози, михаил подоляк, в мире