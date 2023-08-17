https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890542875.html

В Госдуме предложили Саркози приехать в Крым

В Госдуме предложили Саркози приехать в Крым - РИА Новости, 17.08.2023

В Госдуме предложили Саркози приехать в Крым

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил бывшему президенту Франции Николя Саркози вместо идей о новом референдуме приехать в Крым во главе... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:00

2023-08-17T10:00

2023-08-17T10:08

россия

украина

николя саркози

госдума рф

дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил бывшему президенту Франции Николя Саркози вместо идей о новом референдуме приехать в Крым во главе международной мониторинговой миссии и побеседовать с людьми. Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею о проведении аналогичных референдумов в новых регионах России. "В новых референдумах мы не нуждаемся, и Саркози это знает не хуже других. Один уже провели - и этого достаточно. Если Саркози так озабочен судьбой российского Крыма, то пусть возглавит мониторинговую миссию и приедет на полуостров, побеседует с людьми, посмотрит, как они живут. Этого будет достаточно понимающим людям", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, своим заявлением о том, что Крым исторически является российской территорией, Саркози фактически предлагает западному миру "соломоново решение - отстать от Крыма и забыть навсегда о его возвращении в состав Украины". "Возможно, Саркози собирается вновь вернуться в высшие эшелоны власти и поэтому готовит французов, что траты на Украину сегодня бесполезны, по крайне мере в ее попытках отвоевать полуостров, принадлежащий России", - подчеркнул российский депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230526/krym-1874375561.html

https://ria.ru/20230714/krym-1884309955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, николя саркози, госдума рф, дмитрий белик