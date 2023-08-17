https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890516030.html

Саркози предложил провести референдум в Крыму

Саркози предложил провести референдум в Крыму - РИА Новости, 17.08.2023

Саркози предложил провести референдум в Крыму

Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:48

2023-08-17T00:48

2023-08-17T00:48

в мире

россия

украина

николя саркози

валерий залужный

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Крым был и остается российской территорией, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины — иллюзия, заявил в интервью изданию Figaro экс-президент Франции Николя Саркози."Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — отметил он.При этом Саркози выразил мнение, что референдум под наблюдением международного сообщества необходим для "утверждения настоящего положения вещей"."Как только будут средства"Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию Washington Post, что намерен взять Крым, когда у него будут средства."Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит", - подчеркнул он.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова Залужного, заявил, что тот фактически признался в бессилии в вопросе наступления на Крым."Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам", - сказал Белик РИА Новости.Сомнения союзникаГазета Wall Street Journal ранее сообщила, что власти одной из наиболее поддерживающих Киев европейских стран сомневаются, что Украина сможет вытеснить российские силы с подконтрольных Москве территорий или захватить Крым."Мы не считаем, что они (Киев - ред.) смогут вернуть все территории, которые проиграли России, особенно, если говорить о Крыме или даже о территориях, которые были потеряны в 2014 году в Донбассе", - приводит газета слова чиновника. Какую именно страну представляет чиновник, не указывается. Однако отмечается, что эта европейская страна является одной из наиболее рьяных союзников Киева. "Хотя сюрприз и возможен, он (чиновник - ред.) признал, что это не обязательно вероятно", - написала газета.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20230816/krym-1890440145.html

https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, николя саркози, валерий залужный, дмитрий белик, оон