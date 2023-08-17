https://ria.ru/20230817/sapery-1890528402.html
СМИ: в Анкаре саперы взорвали вызвавшую подозрение сумку
СМИ: в Анкаре саперы взорвали вызвавшую подозрение сумку - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: в Анкаре саперы взорвали вызвавшую подозрение сумку
Вызвавшую подозрение сумку, оставленную на обочине тротуара, взорвали в турецкой столице Анкаре, улицы были перекрыты для проезда транспорта и прохода... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T07:22
2023-08-17T07:22
2023-08-17T07:22
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Вызвавшую подозрение сумку, оставленную на обочине тротуара, взорвали в турецкой столице Анкаре, улицы были перекрыты для проезда транспорта и прохода пешеходов, сообщает газета Hürriyet. "Инцидент произошел ночью на улице Генчлик в районе Чанкая. Когда оставленную на тротуаре сумку некоторое время никто не брал, окружающие граждане сообщили о случившемся в полицию. На место происшествия прибыли полицейские и специалист по обезвреживанию взрывных устройств",- пишет издание. Сообщается, что пока полицейские перекрывали улицу для проезда транспорта и прохода пешеходов, эксперт по обезвреживанию взрывчатки, приняв меры безопасности, контролируемо взорвал подозрительную сумку. 'Было установлено, что в сумке находилась одежда и свертки с яйцами", - указала газета, отметив, что владелец сумки пока не идентифицирован.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874651212.html
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в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
СМИ: в Анкаре саперы взорвали вызвавшую подозрение сумку
Hürriyet: в столице Турции саперы взорвали вызвавшую подозрение сумку