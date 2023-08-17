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США расширили санкции против четырех россиян - РИА Новости, 17.08.2023
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18:58 17.08.2023 (обновлено: 19:15 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890693570.html
США расширили санкции против четырех россиян
США расширили санкции против четырех россиян - РИА Новости, 17.08.2023
США расширили санкции против четырех россиян
США в четверг расширили санкции против четырех россиян, уже находящихся под действием американских ограничений, добавив их в санкционный список в соответствии с РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:58
2023-08-17T19:15
алексей александров
организация по запрещению химического оружия
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
германия
сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США в четверг расширили санкции против четырех россиян, уже находящихся под действием американских ограничений, добавив их в санкционный список в соответствии с так называемым "актом Магнитского", сообщает на сайте министерство финансов страны. Согласно опубликованному документу ведомства, решение касается Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева. Все четверо ранее находились под действием санкций США в рамках ограничительных мер, связанных с нераспространением оружия массового поражения. Новое решение минфина дублирует указанных россиян также в санкционном листе, относящемся к "акту Магнитского", как "связанные с Федеральной службой безопасности" лица. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС. По утверждению госдепартамента США, также опубликованному в четверг, указанные россияне якобы были "причастны к отравлению Алексея Навального", но никаких доказательств этому заявлению не приводится. Ведомство также призвало к "немедленному освобождению" Навального, хотя РФ ранее уже указывала на то, что подобные ремарки являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890442094.html
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германия
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алексей александров, организация по запрещению химического оружия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, германия, сша
Алексей Александров, Организация по запрещению химического оружия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Германия, США
США расширили санкции против четырех россиян

США внесли четырех россиян в санкционный список по акту Магнитского

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США в четверг расширили санкции против четырех россиян, уже находящихся под действием американских ограничений, добавив их в санкционный список в соответствии с так называемым "актом Магнитского", сообщает на сайте министерство финансов страны.
Согласно опубликованному документу ведомства, решение касается Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.
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Все четверо ранее находились под действием санкций США в рамках ограничительных мер, связанных с нераспространением оружия массового поражения. Новое решение минфина дублирует указанных россиян также в санкционном листе, относящемся к "акту Магнитского", как "связанные с Федеральной службой безопасности" лица.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
По утверждению госдепартамента США, также опубликованному в четверг, указанные россияне якобы были "причастны к отравлению Алексея Навального", но никаких доказательств этому заявлению не приводится. Ведомство также призвало к "немедленному освобождению" Навального, хотя РФ ранее уже указывала на то, что подобные ремарки являются грубой попыткой вмешаться во внутренние дела страны.
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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