https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

В конгрессе США признали провал антироссийских санкций

В конгрессе США признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 17.08.2023

В конгрессе США признали провал антироссийских санкций

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале санкций против России после того, как швейцарский банк UBS... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:51

2023-08-17T00:51

2023-08-17T03:53

россия

сша

украина

марджори тейлор грин

ubs

конгресс сша

мвф

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале санкций против России после того, как швейцарский банк UBS выпустил доклад о росте благосостояния страны, и призвала отказаться от финансовой поддержки Украины."Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", - написала политик в социальной сети Х (бывшая Twitter).Грин напомнила, что Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов и продолжает направлять по миллиарду долларов ежемесячно."Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы", - добавила она. Ранее банк UBS опубликовал доклад "О глобальном благосостоянии", в котором говорится, что в прошлом году в большинстве стран снизилось благосостояние, в первую очередь, в США, в то время как Россия оказалась одним из немногих государств, где этот показатель вырос на 600 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/shveytsariya-1890451325.html

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россия, сша, украина, марджори тейлор грин, ubs, конгресс сша, мвф, санкции в отношении россии