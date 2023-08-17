https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 17.08.2023
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале санкций против России после того, как швейцарский банк UBS... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:51
2023-08-17T00:51
2023-08-17T03:53
россия
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марджори тейлор грин
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале санкций против России после того, как швейцарский банк UBS выпустил доклад о росте благосостояния страны, и призвала отказаться от финансовой поддержки Украины."Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", - написала политик в социальной сети Х (бывшая Twitter).Грин напомнила, что Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов и продолжает направлять по миллиарду долларов ежемесячно."Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы", - добавила она. Ранее банк UBS опубликовал доклад "О глобальном благосостоянии", в котором говорится, что в прошлом году в большинстве стран снизилось благосостояние, в первую очередь, в США, в то время как Россия оказалась одним из немногих государств, где этот показатель вырос на 600 миллиардов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230816/shveytsariya-1890451325.html
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россия, сша, украина, марджори тейлор грин, ubs, конгресс сша, мвф, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, UBS, Конгресс США, МВФ, Санкции в отношении России
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Конгрессвумен Грин после доклада UBS заявила о провале антироссийских санкций
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале санкций против России после того, как швейцарский банк UBS выпустил доклад о росте благосостояния страны, и призвала отказаться от финансовой поддержки Украины.
«
"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", - написала политик в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Грин напомнила, что Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов и продолжает направлять по миллиарду долларов ежемесячно.
"Россия все богатеет, а Америка
беднеет на триллионы", - добавила она.
Ранее банк UBS опубликовал доклад "О глобальном благосостоянии", в котором говорится, что в прошлом году в большинстве стран снизилось благосостояние, в первую очередь, в США, в то время как Россия оказалась одним из немногих государств, где этот показатель вырос на 600 миллиардов долларов.
Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС