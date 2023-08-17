https://ria.ru/20230817/samolety-1890723426.html

США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран

США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран - РИА Новости, 17.08.2023

США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран

США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:53

2023-08-17T23:53

2023-08-17T23:58

сша

украина

f-16

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".

https://ria.ru/20230816/f-16-1890511601.html

сша

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, украина, f-16, в мире