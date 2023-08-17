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США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран - РИА Новости, 17.08.2023
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран
США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:53
2023-08-17T23:53
2023-08-17T23:58
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".
https://ria.ru/20230816/f-16-1890511601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, f-16, в мире
США, Украина, F-16, В мире
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран
Кирби: США относительно скоро начнут обучение украинских пилотов на F-16
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.
Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".
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