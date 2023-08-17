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США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран - РИА Новости, 17.08.2023
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23:53 17.08.2023 (обновлено: 23:58 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/samolety-1890723426.html
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран - РИА Новости, 17.08.2023
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран
США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:53
2023-08-17T23:58
сша
украина
f-16
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".
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сша, украина, f-16, в мире
США, Украина, F-16, В мире
США прорабатывают возможность передачи Киеву F-16 от третьих стран

Кирби: США относительно скоро начнут обучение украинских пилотов на F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 от третьих стран, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы по-прежнему работаем с коалицией наших партнеров, чтобы определить, какие способы передачи со стороны других стран могут быть доступны в отношении F-16. Мы хотим сделать это как можно скорее", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN.
Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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