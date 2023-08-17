https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html

Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу

Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу - РИА Новости, 17.08.2023

Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу

Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:02

2023-08-17T13:02

2023-08-17T15:21

россия

финляндия

эстония

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

безопасность

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации."Три воздушных судна авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", — говорится в заявлении.Уточняется, что аэронавигационные службы этих стран во взаимодействии с региональным центром Единой системы ОрВД обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов.Росавиация поблагодарила компетентные органы в Финляндии и Эстонии, а также выразила готовность обеспечивать безопасное прохождение самолетов иностранных государств в российском воздушном пространстве при необходимости.

https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html

россия

финляндия

эстония

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, финляндия, эстония, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, безопасность