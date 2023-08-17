https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу - РИА Новости, 17.08.2023
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу
Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:02
2023-08-17T13:02
2023-08-17T15:21
россия
финляндия
эстония
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
безопасность
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации."Три воздушных судна авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", — говорится в заявлении.Уточняется, что аэронавигационные службы этих стран во взаимодействии с региональным центром Единой системы ОрВД обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов.Росавиация поблагодарила компетентные органы в Финляндии и Эстонии, а также выразила готовность обеспечивать безопасное прохождение самолетов иностранных государств в российском воздушном пространстве при необходимости.
https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, эстония, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, безопасность
Россия, Финляндия, Эстония, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Уральские авиалинии, Безопасность
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу
Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета из-за грозы