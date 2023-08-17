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Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу - РИА Новости, 17.08.2023
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13:02 17.08.2023 (обновлено: 15:21 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу - РИА Новости, 17.08.2023
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу
Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:02
2023-08-17T15:21
россия
финляндия
эстония
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
безопасность
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации."Три воздушных судна авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", — говорится в заявлении.Уточняется, что аэронавигационные службы этих стран во взаимодействии с региональным центром Единой системы ОрВД обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов.Росавиация поблагодарила компетентные органы в Финляндии и Эстонии, а также выразила готовность обеспечивать безопасное прохождение самолетов иностранных государств в российском воздушном пространстве при необходимости.
https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html
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финляндия
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россия, финляндия, эстония, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, безопасность
Россия, Финляндия, Эстония, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Уральские авиалинии, Безопасность
Финляндия и Эстония пустили три российских самолета, чтобы те обошли грозу

Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета из-за грозы

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Финляндия и Эстония пропустили три российских самолета в свое воздушное пространство из-за грозы, сообщили в Росавиации.
"Три воздушных судна авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер", выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", — говорится в заявлении.
Уточняется, что аэронавигационные службы этих стран во взаимодействии с региональным центром Единой системы ОрВД обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов.
Росавиация поблагодарила компетентные органы в Финляндии и Эстонии, а также выразила готовность обеспечивать безопасное прохождение самолетов иностранных государств в российском воздушном пространстве при необходимости.
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РоссияФинляндияЭстонияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииБезопасность
 
 
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