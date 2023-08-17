https://ria.ru/20230817/samolety-1890572729.html

ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов

ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов - РИА Новости, 17.08.2023

ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов

Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:55

2023-08-17T11:55

2023-08-17T11:58

специальная военная операция на украине

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

юрий слюсарь

россия

технологии

форум "армия — 2023"

ситуация в днр и лнр

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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023"."Производство боевых самолётов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идёт везде драматичными темпами. Если ещё к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", - сказал Слюсарь.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230810/su-57-1889215862.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность, юрий слюсарь , россия, технологии, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр