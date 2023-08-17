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ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов - РИА Новости, 17.08.2023
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов
Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:58
специальная военная операция на украине
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
юрий слюсарь
россия
технологии
форум "армия — 2023"
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023"."Производство боевых самолётов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идёт везде драматичными темпами. Если ещё к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", - сказал Слюсарь.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230810/su-57-1889215862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность, юрий слюсарь , россия, технологии, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Безопасность, Юрий Слюсарь , Россия, Технологии, Форум "Армия — 2023", Ситуация в ДНР и ЛНР
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов
Слюсарь: производство некоторых боевых самолетов с начала СВО выросло кратно