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ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 17.08.2023 (обновлено: 11:58 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/samolety-1890572729.html
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов - РИА Новости, 17.08.2023
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов
Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:58
специальная военная операция на украине
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
юрий слюсарь
россия
технологии
форум "армия — 2023"
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023"."Производство боевых самолётов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идёт везде драматичными темпами. Если ещё к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", - сказал Слюсарь.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность, юрий слюсарь , россия, технологии, форум "армия — 2023", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Безопасность, Юрий Слюсарь , Россия, Технологии, Форум "Армия — 2023", Ситуация в ДНР и ЛНР
ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов

Слюсарь: производство некоторых боевых самолетов с начала СВО выросло кратно

© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023".
"Производство боевых самолётов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идёт везде драматичными темпами. Если ещё к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", - сказал Слюсарь.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту
10 августа, 10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)БезопасностьЮрий СлюсарьРоссияТехнологииФорум "Армия — 2023"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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