Рейтинг@Mail.ru
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/rogov-1890545723.html
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы - РИА Новости, 17.08.2023
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:23
2023-08-17T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818199975_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_f23b9a906920b91c7146a251b87a6f64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую оценку своей деятельности по интеграции Запорожской области в состав РФ. На Украине Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам лишения свободы, сообщила накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем все правильно, а значит, работаем дальше", - сказал собеседник. По его словам, киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям. "Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818199975_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_4783a17f7167b8ffe0ee849638035358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы

Рогов заявил, что считает приговор на Украине высокой оценкой своей работы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую оценку своей деятельности по интеграции Запорожской области в состав РФ.
На Украине Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам лишения свободы, сообщила накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене
24 июля, 12:35
"Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем все правильно, а значит, работаем дальше", - сказал собеседник. По его словам, киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям.
"Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
На Украине завели дело против мэра Мариуполя
13 февраля, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала