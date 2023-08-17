https://ria.ru/20230817/rogov-1890545723.html
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы - РИА Новости, 17.08.2023
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:23
2023-08-17T10:23
2023-08-17T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую оценку своей деятельности по интеграции Запорожской области в состав РФ. На Украине Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам лишения свободы, сообщила накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем все правильно, а значит, работаем дальше", - сказал собеседник. По его словам, киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям. "Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы
Рогов заявил, что считает приговор на Украине высокой оценкой своей работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую оценку своей деятельности по интеграции Запорожской области в состав РФ.
На Украине
Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам лишения свободы, сообщила накануне администрация подконтрольной Киеву
части Запорожской области.
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"Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем все правильно, а значит, работаем дальше", - сказал собеседник. По его словам, киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям.
"Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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