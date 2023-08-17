https://ria.ru/20230817/rogov-1890545723.html

Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы

Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы - РИА Новости, 17.08.2023

Рогов поблагодарил киевские власти за "оценку" своей работы

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:23

2023-08-17T10:23

2023-08-17T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что воспринимает приговор украинского суда как высокую оценку своей деятельности по интеграции Запорожской области в состав РФ. На Украине Рогова заочно приговорили по статье "госизмена" к 15 годам лишения свободы, сообщила накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем все правильно, а значит, работаем дальше", - сказал собеседник. По его словам, киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям. "Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html

https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр