https://ria.ru/20230817/reyting-1890662574.html
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:41
2023-08-17T16:41
2023-08-17T16:45
общество
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их работы по трудоустройству, зарплате, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить формирование национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года, далее рейтинги должны предоставляться ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://na.ria.ru/20230425/mediareyting-1867504488.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов
Путин поручил до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов