https://ria.ru/20230817/reyting-1890662574.html

Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов

Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:41

2023-08-17T16:41

2023-08-17T16:45

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их работы по трудоустройству, зарплате, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить формирование национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года, далее рейтинги должны предоставляться ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://na.ria.ru/20230425/mediareyting-1867504488.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента