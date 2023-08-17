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Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов - РИА Новости, 17.08.2023
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16:41 17.08.2023 (обновлено: 16:45 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/reyting-1890662574.html
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:41
2023-08-17T16:45
общество
образование - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их работы по трудоустройству, зарплате, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить формирование национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года, далее рейтинги должны предоставляться ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, образование - общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин поручил составить рейтинги российских колледжей и вузов

Путин поручил до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября доложить о создании рейтингов колледжей и вузов, предусмотрев оценку эффективности их работы по трудоустройству, зарплате, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... обеспечить формирование национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года, далее рейтинги должны предоставляться ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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