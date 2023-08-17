https://ria.ru/20230817/referendum-1890551597.html

В Запорожской области отвергли идею Саркози о новом референдуме

В Запорожской области отвергли идею Саркози о новом референдуме - РИА Новости, 17.08.2023

В Запорожской области отвергли идею Саркози о новом референдуме

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская область не нуждается в проведении... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:52

2023-08-17T10:52

2023-08-17T10:52

россия

запорожская область

николя саркози

владимир рогов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890255647_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_defae23d1e10f8e803f1c48aad3e4385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запорожская область не нуждается в проведении повторного референдума, идея бывшего президента Франции Николя Саркози на этот счет нежизнеспособна. Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. При этом он считает, что "референдум под наблюдением международного сообщества" необходим, чтобы "утвердить настоящее положение вещей". Саркози также высказал идею о проведении аналогичных референдумов в новых регионах России. "Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР, я уже не говорю про Крым, свой выбор сделали. И этот выбор очевиден и окончателен. Мы не нуждаемся в повторных референдумах. Жители Запорожской области вернулись на свою историческую родину в Россию - и это навсегда. Поэтому идея Саркози нежизнеспособна", - сказал Рогов. При этом, по его словам, в сентябре впервые в Запорожской области как субъекте РФ, пройдут местные выборы, на которых изберут власть. "Необратимый процесс станет еще более необратимым, зафиксировав прямое народовластие на освобождённой территории Запорожской области", - подчеркнул Рогов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября президент РФ подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230817/krym-1890518862.html

https://ria.ru/20230628/referendum-1880940858.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, николя саркози, владимир рогов, политика