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Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25% - РИА Новости, 17.08.2023
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05:52 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/raskhody-1890525230.html
Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%
Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25% - РИА Новости, 17.08.2023
Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%
Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:52
2023-08-17T05:52
экономика
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
автоваз
группа газ
lada vesta
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции на рынке госзаказа, подсчитали аналитики сервиса "Контур.Торги" (исследование есть у РИА Новости). "АвтоВАЗ" и УАЗ сдают позиции на рынке госзаказа… В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей "АвтоВАЗа" сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей", - отметили аналитики. Лидером среди отечественных автопроизводителей за первое полугодие по сумме госзакупок стал ГАЗ, однако и его динамика отрицательная - снижение на 2%, до 1,37 миллиарда рублей. Также в первом полугодии госзаказчики приобретали автомобили "Москвич", общая сумма покупки составила 8 миллионов рублей. В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 миллиарда рублей. При том количество закупок выросло на 0,6%, до 800 штук. Кроме того, по данным "Контур.Торги", расходы на госзакупки автомобилей всех брендов в общей сложности выросли почти на 28%, до 78,1 миллиарда рублей, а количество госзакупок сократилось на 9,4%.
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экономика, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), автоваз, группа газ, lada vesta
Экономика, Авто, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, Lada Vesta
Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%

Госзаказчики в первом полугодии сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции на рынке госзаказа, подсчитали аналитики сервиса "Контур.Торги" (исследование есть у РИА Новости).
«
"АвтоВАЗ" и УАЗ сдают позиции на рынке госзаказа… В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей "АвтоВАЗа" сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей", - отметили аналитики.
Лидером среди отечественных автопроизводителей за первое полугодие по сумме госзакупок стал ГАЗ, однако и его динамика отрицательная - снижение на 2%, до 1,37 миллиарда рублей. Также в первом полугодии госзаказчики приобретали автомобили "Москвич", общая сумма покупки составила 8 миллионов рублей.
В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 миллиарда рублей. При том количество закупок выросло на 0,6%, до 800 штук.
Кроме того, по данным "Контур.Торги", расходы на госзакупки автомобилей всех брендов в общей сложности выросли почти на 28%, до 78,1 миллиарда рублей, а количество госзакупок сократилось на 9,4%.
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ЭкономикаАвтоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)АвтоВАЗГруппа ГАЗLada Vesta
 
 
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