https://ria.ru/20230817/raskhody-1890525230.html

Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%

Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25% - РИА Новости, 17.08.2023

Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на 25%

Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:52

2023-08-17T05:52

2023-08-17T05:52

экономика

авто

ульяновский автомобильный завод (уаз)

автоваз

группа газ

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868398808_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_48cd350831b61a094538d078d8c3af65.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции на рынке госзаказа, подсчитали аналитики сервиса "Контур.Торги" (исследование есть у РИА Новости). "АвтоВАЗ" и УАЗ сдают позиции на рынке госзаказа… В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей "АвтоВАЗа" сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей", - отметили аналитики. Лидером среди отечественных автопроизводителей за первое полугодие по сумме госзакупок стал ГАЗ, однако и его динамика отрицательная - снижение на 2%, до 1,37 миллиарда рублей. Также в первом полугодии госзаказчики приобретали автомобили "Москвич", общая сумма покупки составила 8 миллионов рублей. В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 миллиарда рублей. При том количество закупок выросло на 0,6%, до 800 штук. Кроме того, по данным "Контур.Торги", расходы на госзакупки автомобилей всех брендов в общей сложности выросли почти на 28%, до 78,1 миллиарда рублей, а количество госзакупок сократилось на 9,4%.

https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), автоваз, группа газ, lada vesta