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У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023
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21:26 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/putin-1890711822.html
У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко
У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023
У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко
У президента России Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:26
2023-08-17T21:26
россия
белоруссия
украина
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Он (Путин - ред.) мне говорит: никто ж не думал порабощать Украину. Нам это не нужно было! Но надо же себя вести соответствующим образом, и нам проблем не создавать… А мне ему и нечего возразить. Я наоборот его поддержал… То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. "Я уверен, он никогда не просчитывал, что вот, надо поработить там кого-то. Украина, потом Беларусь. Чепуха это", - добавил президент Белоруссии. Белорусский лидер констатировал, что он зачастую высказывал разные с Путиным точки зрения на ситуацию на Украине. "Не то, что как многие пытаются на Западе это представить, что, вот Лукашенко лег под Путина и делает, что он скажет. Тот, кто меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно с моим характером, с моим подходом", - сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что его российский коллега никогда не настаивал, чтобы Минск официально признал присоединение Крыма к РФ. "Я не признавал Крым, Абхазию и прочее не потому, что имел какую-то особую точку зрения, а потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем… Не потому, что я восемь лет "героически" стоял на своем. Просто с практической точки зрения в этом не было необходимости", - пояснил Лукашенко. Белорусский лидер напомнил, что это было его инициативой посетить Крым. "Я люблю Украину безмерно. Мои корни там. Я по своему происхождению "хохол", украинец. Я очень любил и люблю Украину", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/svo-1890711489.html
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россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко
У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко

Лукашенко: у Путина нет имперских замашек в отношении Украины и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Он (Путин - ред.) мне говорит: никто ж не думал порабощать Украину. Нам это не нужно было! Но надо же себя вести соответствующим образом, и нам проблем не создавать… А мне ему и нечего возразить. Я наоборот его поддержал… То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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"Я уверен, он никогда не просчитывал, что вот, надо поработить там кого-то. Украина, потом Беларусь. Чепуха это", - добавил президент Белоруссии.
Белорусский лидер констатировал, что он зачастую высказывал разные с Путиным точки зрения на ситуацию на Украине.
"Не то, что как многие пытаются на Западе это представить, что, вот Лукашенко лег под Путина и делает, что он скажет. Тот, кто меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно с моим характером, с моим подходом", - сказал Лукашенко.
При этом президент Белоруссии подчеркнул, что его российский коллега никогда не настаивал, чтобы Минск официально признал присоединение Крыма к РФ.
"Я не признавал Крым, Абхазию и прочее не потому, что имел какую-то особую точку зрения, а потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем… Не потому, что я восемь лет "героически" стоял на своем. Просто с практической точки зрения в этом не было необходимости", - пояснил Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что это было его инициативой посетить Крым. "Я люблю Украину безмерно. Мои корни там. Я по своему происхождению "хохол", украинец. Я очень любил и люблю Украину", - отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вчера, 20:20
 
РоссияБелоруссияУкраинаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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