https://ria.ru/20230817/putin-1890711822.html

У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко

У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023

У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко

У президента России Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:26

2023-08-17T21:26

2023-08-17T21:26

россия

белоруссия

украина

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Он (Путин - ред.) мне говорит: никто ж не думал порабощать Украину. Нам это не нужно было! Но надо же себя вести соответствующим образом, и нам проблем не создавать… А мне ему и нечего возразить. Я наоборот его поддержал… То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. "Я уверен, он никогда не просчитывал, что вот, надо поработить там кого-то. Украина, потом Беларусь. Чепуха это", - добавил президент Белоруссии. Белорусский лидер констатировал, что он зачастую высказывал разные с Путиным точки зрения на ситуацию на Украине. "Не то, что как многие пытаются на Западе это представить, что, вот Лукашенко лег под Путина и делает, что он скажет. Тот, кто меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно с моим характером, с моим подходом", - сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что его российский коллега никогда не настаивал, чтобы Минск официально признал присоединение Крыма к РФ. "Я не признавал Крым, Абхазию и прочее не потому, что имел какую-то особую точку зрения, а потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем… Не потому, что я восемь лет "героически" стоял на своем. Просто с практической точки зрения в этом не было необходимости", - пояснил Лукашенко. Белорусский лидер напомнил, что это было его инициативой посетить Крым. "Я люблю Украину безмерно. Мои корни там. Я по своему происхождению "хохол", украинец. Я очень любил и люблю Украину", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20230817/svo-1890711489.html

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко