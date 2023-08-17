https://ria.ru/20230817/putin-1890709245.html

Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами

Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами

Президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта в ведомство регионов. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:59

2023-08-17T20:59

2023-08-17T20:59

россия

москва

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта в ведомство регионов. Собянин, выступая на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта, попросил главу государства дать поручение, чтобы регионам дали полномочия по регулированию электротранспорта и электрозаправок. "А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?" - удивился Путин просьбе столичного градоначальника. Президент согласился с его просьбой и отметил, что право регулирования электротранспорта "надо отдать коллегам в регионах". "Министерство (транспорта) со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов", - добавил Путин.

https://realty.ria.ru/20230714/ipem-1884256896.html

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россия, москва, сергей собянин, владимир путин