https://ria.ru/20230817/putin-1890709245.html
Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами
Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами
Президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта в ведомство регионов. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:59
2023-08-17T20:59
2023-08-17T20:59
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта в ведомство регионов. Собянин, выступая на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта, попросил главу государства дать поручение, чтобы регионам дали полномочия по регулированию электротранспорта и электрозаправок. "А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?" - удивился Путин просьбе столичного градоначальника. Президент согласился с его просьбой и отметил, что право регулирования электротранспорта "надо отдать коллегам в регионах". "Министерство (транспорта) со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов", - добавил Путин.
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россия, москва, сергей собянин, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин
Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами
Путин поддержал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о передаче регулирования электротранспорта в ведомство регионов.
Собянин, выступая на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта, попросил главу государства дать поручение, чтобы регионам дали полномочия по регулированию электротранспорта и электрозаправок.
"А что, разве права, о которых вы говорите, они не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?" - удивился Путин просьбе столичного градоначальника.
Президент согласился с его просьбой и отметил, что право регулирования электротранспорта "надо отдать коллегам в регионах".
"Министерство (транспорта) со своего уровня не может это регулировать. Конечно, я видел это в перечне поручений и даже вопрос поставил: разве это не является полномочиями регионов", - добавил Путин.
Эксперт прокомментировал инвестиции в зарядки для электротранспорта