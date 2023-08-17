https://ria.ru/20230817/putin-1890706674.html

Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов

Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 17.08.2023

Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов

Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:34

2023-08-17T20:34

2023-08-17T20:34

экономика

россия

жкх

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на обновление автобусов в малых городах и сёлах, есть ли трудности с их получением и использованием. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта и сказал, что нужно создавать комфортные условия для поездок граждан. "Для многих субъектов Федерации - это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего, потому что они требуют немалых финансовых затрат. И без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись. В послании этого года, как вы знаете, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов. В частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. Президент попросил руководителей регионов "поделиться сегодня информацией, насколько эффективны такие кредиты, есть ли трудности с их получением и использованием". "И еще раз обращаю внимание – надо, не откладывая, решать накопившиеся проблемы в сфере обновления и развития общественного транспорта. Хотел бы сегодня услышать и прошу доложить, как исполняются те решения, которые мы уже обсуждали в 2017 году и с правительством, и на заседании президиума Госсовета", - добавил он. Путин также уточнил, что известно о том, что некоторые "зависли в ведомствах" и пожелал узнать "о причинах таких сбоев" и самое главное - о реальных сроках решения проблем.

https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html

https://ria.ru/20230814/transport-1890003689.html

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экономика, россия, жкх, владимир путин