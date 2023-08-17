https://ria.ru/20230817/putin-1890706674.html
Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов
Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:34
2023-08-17T20:34
2023-08-17T20:34
экономика
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жкх
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на обновление автобусов в малых городах и сёлах, есть ли трудности с их получением и использованием. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта и сказал, что нужно создавать комфортные условия для поездок граждан. "Для многих субъектов Федерации - это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего, потому что они требуют немалых финансовых затрат. И без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись. В послании этого года, как вы знаете, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов. В частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. Президент попросил руководителей регионов "поделиться сегодня информацией, насколько эффективны такие кредиты, есть ли трудности с их получением и использованием". "И еще раз обращаю внимание – надо, не откладывая, решать накопившиеся проблемы в сфере обновления и развития общественного транспорта. Хотел бы сегодня услышать и прошу доложить, как исполняются те решения, которые мы уже обсуждали в 2017 году и с правительством, и на заседании президиума Госсовета", - добавил он. Путин также уточнил, что известно о том, что некоторые "зависли в ведомствах" и пожелал узнать "о причинах таких сбоев" и самое главное - о реальных сроках решения проблем.
https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html
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экономика, россия, жкх, владимир путин
Экономика, Россия, ЖКХ, Владимир Путин
Путин попросил регионы доложить о доступности инфраструктурных кредитов
Путин попросил доложить глав регионов о доступности инфраструктурных кредитов
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на обновление автобусов в малых городах и сёлах, есть ли трудности с их получением и использованием.
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта и сказал, что нужно создавать комфортные условия для поездок граждан.
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"Для многих субъектов Федерации - это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего, потому что они требуют немалых финансовых затрат. И без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись. В послании этого года, как вы знаете, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов. В частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Президент попросил руководителей регионов "поделиться сегодня информацией, насколько эффективны такие кредиты, есть ли трудности с их получением и использованием".
"И еще раз обращаю внимание – надо, не откладывая, решать накопившиеся проблемы в сфере обновления и развития общественного транспорта. Хотел бы сегодня услышать и прошу доложить, как исполняются те решения, которые мы уже обсуждали в 2017 году и с правительством, и на заседании президиума Госсовета", - добавил он.
Путин также уточнил, что известно о том, что некоторые "зависли в ведомствах" и пожелал узнать "о причинах таких сбоев" и самое главное - о реальных сроках решения проблем.
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