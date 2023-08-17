https://ria.ru/20230817/putin-1890704419.html

Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы

Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы - РИА Новости, 17.08.2023

Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы

Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день - единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:12

2023-08-17T20:12

2023-08-17T20:12

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день - единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы, при этом зарплаты у водителей невысокие, престиж профессии падает. "Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы - единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее, это так", - заявил Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта. Он также отметил, что в большинстве территорий заработные платы водителей общественного транспорта ниже средних по региону, а престиж профессии падает. "Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий", - добавил президент. Путин заявил, что на заседании будет рассмотрена и проблема стоимости услуг общественного транспорта. "Конечно, мы понимаем, что людей это волнует", - заключил президент.

https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин