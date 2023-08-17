https://ria.ru/20230817/putin-1890704419.html
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы - РИА Новости, 17.08.2023
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы
Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день - единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:12
2023-08-17T20:12
2023-08-17T20:12
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день - единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы, при этом зарплаты у водителей невысокие, престиж профессии падает. "Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы - единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее, это так", - заявил Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта. Он также отметил, что в большинстве территорий заработные платы водителей общественного транспорта ниже средних по региону, а престиж профессии падает. "Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий", - добавил президент. Путин заявил, что на заседании будет рассмотрена и проблема стоимости услуг общественного транспорта. "Конечно, мы понимаем, что людей это волнует", - заключил президент.
https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день - единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы, при этом зарплаты у водителей невысокие, престиж профессии падает.
"Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы - единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее, это так", - заявил Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
Он также отметил, что в большинстве территорий заработные платы водителей общественного транспорта ниже средних по региону, а престиж профессии падает.
"Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий", - добавил президент.
Путин заявил, что на заседании будет рассмотрена и проблема стоимости услуг общественного транспорта.
"Конечно, мы понимаем, что людей это волнует", - заключил президент.
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