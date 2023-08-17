Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 17.08.2023 (обновлено: 19:00 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/putin-1890690770.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 17.08.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:45
2023-08-17T19:00
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси... Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что лидеры государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Также отмечается, что подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом 13 августа в мечети города Шираз.
https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3322798bdecbd9d6f0767364e367f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран
Иран
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси... Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лидеры государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Также отмечается, что подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.
Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом 13 августа в мечети города Шираз.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Россия исполнила полуторавековую мечту царей и советской власти
18 мая, 08:00
 
Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала