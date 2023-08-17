https://ria.ru/20230817/putin-1890690770.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 17.08.2023

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:45

2023-08-17T18:45

2023-08-17T19:00

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси... Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что лидеры государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Также отмечается, что подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом 13 августа в мечети города Шираз.

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран