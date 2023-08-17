https://ria.ru/20230817/putin-1890690770.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 17.08.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:45
2023-08-17T18:45
2023-08-17T19:00
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси... Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что лидеры государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Также отмечается, что подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом 13 августа в мечети города Шираз.
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иран
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главы государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси... Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лидеры государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Также отмечается, что подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.
Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом 13 августа в мечети города Шираз.
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