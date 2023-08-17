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Путин поручил создать фининструмент, доход по которому привязан к выручке
Путин поручил создать фининструмент, доход по которому привязан к выручке - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил создать фининструмент, доход по которому привязан к выручке
Президент России Владимир Путин поручил до декабря создать финансовый инструмент для получения инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:42
2023-08-17T16:42
2023-08-17T16:45
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до декабря создать финансовый инструмент для получения инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: с учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил создать фининструмент, доход по которому привязан к выручке
Путин поручил к декабрю создать фининструмент, доход которого привязан к выручке