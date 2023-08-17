https://ria.ru/20230817/putin-1890656815.html

Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий

Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий - РИА Новости, 17.08.2023

Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий

Владимир Путин дал правительству и парламенту поручения, касающиеся выплат детских пособий, документ опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:22

2023-08-17T16:22

2023-08-17T17:14

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал правительству и парламенту поручения, касающиеся выплат детских пособий, документ опубликовали на сайте Кремля.Так, размер ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка будет сохраняться до конца всего срока, на который оно назначено, даже если доходы семьи вырастут.Кроме того, родители и опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы сохранят право на ежемесячное пособие в случае выхода на работу с частичной занятостью.Также матери смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и после выхода из декретного отпуска.Эти поручения президента необходимо выполнить до 1 октября.

https://ria.ru/20230817/porucheniya-1890543751.html

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2023

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы