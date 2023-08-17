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Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий - РИА Новости, 17.08.2023
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16:22 17.08.2023 (обновлено: 17:14 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/putin-1890656815.html
Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий
Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий - РИА Новости, 17.08.2023
Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий
Владимир Путин дал правительству и парламенту поручения, касающиеся выплат детских пособий, документ опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:22
2023-08-17T17:14
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал правительству и парламенту поручения, касающиеся выплат детских пособий, документ опубликовали на сайте Кремля.Так, размер ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка будет сохраняться до конца всего срока, на который оно назначено, даже если доходы семьи вырастут.Кроме того, родители и опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы сохранят право на ежемесячное пособие в случае выхода на работу с частичной занятостью.Также матери смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и после выхода из декретного отпуска.Эти поручения президента необходимо выполнить до 1 октября.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин дал правительству поручения по выплатам детских пособий

Пособия на ребенка будут платить вне зависимости от улучшения матположения

© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Отдыхающие в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал правительству и парламенту поручения, касающиеся выплат детских пособий, документ опубликовали на сайте Кремля.
Так, размер ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка будет сохраняться до конца всего срока, на который оно назначено, даже если доходы семьи вырастут.
Кроме того, родители и опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы сохранят право на ежемесячное пособие в случае выхода на работу с частичной занятостью.
Также матери смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и после выхода из декретного отпуска.
Эти поручения президента необходимо выполнить до 1 октября.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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