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Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском - РИА Новости, 17.08.2023
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:24
2023-08-17T15:24
2023-08-17T15:34
владимир путин
москва
белоруссия
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александр лукашенко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском."Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства", - сказал Путин на церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
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Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
2023-08-17T15:24
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Владимир Путин, Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Путин пообещал переговорить с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском