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Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском - РИА Новости, 17.08.2023
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15:24 17.08.2023 (обновлено: 15:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/putin-1890639559.html
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском - РИА Новости, 17.08.2023
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:24
2023-08-17T15:34
владимир путин
москва
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском."Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства", - сказал Путин на церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
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владимир путин, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, видео
Владимир Путин, Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.
2023-08-17T15:24
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Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском

Путин пообещал переговорить с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрохожие в сквере на улице Ленина в Минске
Прохожие в сквере на улице Ленина в Минске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.
"Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства", - сказал Путин на церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.
Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
 
Владимир ПутинМоскваБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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