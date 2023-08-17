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Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов - РИА Новости, 17.08.2023
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Туризм
 
16:33 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890634546.html
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов - РИА Новости, 17.08.2023
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов
Освобождение туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских путевок может снизить их стоимость на пять-восемь процентов, сообщает вице-президент РСТ... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:33
2023-08-17T16:33
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий горин
отдых в россии
российский союз туриндустрии (рст)
налоги
ндс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Освобождение туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских путевок может снизить их стоимость на пять-восемь процентов, сообщает вице-президент РСТ Дмитрий Горин."Есть еще один аспект в обнулении НДС – вырастут возможности для развития новых маршрутов, большего объема предложений и большей конкуренции именно в отельном сегменте", – добавил он.По его словам, за летний сезон текущего года как минимум 15 миллионов организованных туристов отдохнут по пакетным предложениям на российских направлениях и лишь пять миллионов – на международных.Горин добавил, что в целом в текущем году из-за инфляции внутренние путешествия подорожали на величину от восьми до 30 процентов.В конце июля вступил в силу закон, согласно которому услуги операторов, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, дмитрий горин, отдых в россии, российский союз туриндустрии (рст), налоги, ндс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Горин, отдых в России, Российский союз туриндустрии (РСТ), Налоги, НДС
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов

РСТ: обнуление НДС для туроператоров снизит цену путевок на 5-8 процентов

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря
Суздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Освобождение туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских путевок может снизить их стоимость на пять-восемь процентов, сообщает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
"Есть еще один аспект в обнулении НДС – вырастут возможности для развития новых маршрутов, большего объема предложений и большей конкуренции именно в отельном сегменте", – добавил он.
По его словам, за летний сезон текущего года как минимум 15 миллионов организованных туристов отдохнут по пакетным предложениям на российских направлениях и лишь пять миллионов – на международных.
Горин добавил, что в целом в текущем году из-за инфляции внутренние путешествия подорожали на величину от восьми до 30 процентов.
В конце июля вступил в силу закон, согласно которому услуги операторов, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.
Турист на курорте Архыз
Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу
31 июля, 13:54
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДмитрий Горинотдых в РоссииРоссийский союз туриндустрии (РСТ)НалогиНДС
 
 
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