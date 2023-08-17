https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890634546.html

Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов

Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов - РИА Новости, 17.08.2023

Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после снижения налогов

Освобождение туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских путевок может снизить их стоимость на пять-восемь процентов, сообщает вице-президент РСТ... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:33

2023-08-17T16:33

2023-08-17T16:33

туризм

туризм

новости - туризм

дмитрий горин

отдых в россии

российский союз туриндустрии (рст)

налоги

ндс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740336399_0:292:2730:1828_1920x0_80_0_0_02daf58c6bc4d467adcc65fc5d6c73a2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Освобождение туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских путевок может снизить их стоимость на пять-восемь процентов, сообщает вице-президент РСТ Дмитрий Горин."Есть еще один аспект в обнулении НДС – вырастут возможности для развития новых маршрутов, большего объема предложений и большей конкуренции именно в отельном сегменте", – добавил он.По его словам, за летний сезон текущего года как минимум 15 миллионов организованных туристов отдохнут по пакетным предложениям на российских направлениях и лишь пять миллионов – на международных.Горин добавил, что в целом в текущем году из-за инфляции внутренние путешествия подорожали на величину от восьми до 30 процентов.В конце июля вступил в силу закон, согласно которому услуги операторов, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года.

https://ria.ru/20230731/nds-1887355139.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дмитрий горин, отдых в россии, российский союз туриндустрии (рст), налоги, ндс