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Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год - РИА Новости, 17.08.2023
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Наука
 
14:50 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pusk-1890628346.html
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год - РИА Новости, 17.08.2023
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:50
2023-08-17T14:50
наука
россия
самара
михаил мишустин
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года.Соответствующую информацию представили в четверг премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре.Мишустину показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс".Согласно материалам, представленным главе правительства, создание ракеты-носителя "Союз-5" должно завершиться 25 ноября 2025 года, к августу должен быть завершен монтаж оборудования на космодроме "Байконур", а 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК "Союз-5".
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россия, самара, михаил мишустин
Наука, Россия, Самара, Михаил Мишустин
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" должен состояться в декабре 2025 года

© Роскосмос | Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты
© Роскосмос
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Пуск ракеты. Архивное фото
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года.
Соответствующую информацию представили в четверг премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре.
Мишустину показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс".
Согласно материалам, представленным главе правительства, создание ракеты-носителя "Союз-5" должно завершиться 25 ноября 2025 года, к августу должен быть завершен монтаж оборудования на космодроме "Байконур", а 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК "Союз-5".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
16 августа, 12:41
 
НаукаРоссияСамараМихаил Мишустин
 
 
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