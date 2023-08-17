https://ria.ru/20230817/pusk-1890628346.html

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год - РИА Новости, 17.08.2023

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2025 год

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:50

2023-08-17T14:50

2023-08-17T14:50

наука

россия

самара

михаил мишустин

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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года.Соответствующую информацию представили в четверг премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре.Мишустину показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс".Согласно материалам, представленным главе правительства, создание ракеты-носителя "Союз-5" должно завершиться 25 ноября 2025 года, к августу должен быть завершен монтаж оборудования на космодроме "Байконур", а 24 декабря 2025 года намечен пуск №1 КРК "Союз-5".

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россия, самара, михаил мишустин