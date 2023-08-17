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В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 17.08.2023 (обновлено: 14:13 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/punkty-1890607547.html
В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами
В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами - РИА Новости, 17.08.2023
В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами
Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:33
2023-08-17T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.Министерство также рассказало о ситуации на каждом направлении, где идут боевые действия.Донецкое направлениеЮжная группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике."Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.Запорожское и Южно-Донецкое направленияВС России сумели отбить атаку противника и нанести ему комплексное огневое поражение в районе Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке боевых действий:Восточная группировка войск нанесла удар по украинским силам возле Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, уничтожив более 175 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.Купянское направлениеЗападной группировке войск удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Ольшан и Синьковки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. За сутки противник потерял:При этом российские бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю фронта.Краснолиманское направлениеЦентральная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 42-й бригады ВСУ в районе Кузьмино."Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Российская армия уничтожила на этом участке до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.Кроме того, за минувшие сутки ВС России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами

Минобороны: ВС России поразили два украинских пункта управления беспилотниками

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня на огневой позиции
Реактивная система залпового огня на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — говорится в публикации.
Кроме того, за минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Министерство также рассказало о ситуации на каждом направлении, где идут боевые действия.
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Донецкое направление

Южная группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
«
"Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.
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15 августа, 17:02

Запорожское и Южно-Донецкое направления

ВС России сумели отбить атаку противника и нанести ему комплексное огневое поражение в районе Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке боевых действий:
  • до 195 военнослужащих;
  • четыре бронетранспортера Stryker;
  • две боевые машины пехоты и три автомобиля;
  • артиллерийскую систему М777 и орудие FH-70;
  • две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20.
Восточная группировка войск нанесла удар по украинским силам возле Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, уничтожив более 175 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.
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Купянское направление

Западной группировке войск удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Ольшан и Синьковки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. За сутки противник потерял:
  • до 125 военных;
  • две боевые бронированные машины и два пикапа;
  • самоходный миномет "Тюльпан";
  • артиллерийскую систему М777 и САУ М109 Paladin.
При этом российские бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю фронта.
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15 августа, 10:34

Краснолиманское направление

Центральная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 42-й бригады ВСУ в районе Кузьмино.
«
"Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Российская армия уничтожила на этом участке до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки ВС России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 августа, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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