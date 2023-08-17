https://ria.ru/20230817/punkty-1890607547.html

В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами

В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами - РИА Новости, 17.08.2023

В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами

Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:33

2023-08-17T13:33

2023-08-17T14:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c6b0891101202c813e9e42c6e51128.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — говорится в публикации.Кроме того, за минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.Министерство также рассказало о ситуации на каждом направлении, где идут боевые действия.Донецкое направлениеЮжная группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике."Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.Запорожское и Южно-Донецкое направленияВС России сумели отбить атаку противника и нанести ему комплексное огневое поражение в районе Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке боевых действий:Восточная группировка войск нанесла удар по украинским силам возле Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, уничтожив более 175 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.Купянское направлениеЗападной группировке войск удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Ольшан и Синьковки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. За сутки противник потерял:При этом российские бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю фронта.Краснолиманское направлениеЦентральная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 42-й бригады ВСУ в районе Кузьмино."Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Российская армия уничтожила на этом участке до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.Кроме того, за минувшие сутки ВС России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

https://ria.ru/20230815/urozhaynoe-1890254508.html

https://ria.ru/20230817/tanki-1890557315.html

https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф