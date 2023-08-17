В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами
Минобороны: ВС России поразили два украинских пункта управления беспилотниками
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня на огневой позиции
Реактивная система залпового огня на огневой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — говорится в публикации.
Кроме того, за минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Министерство также рассказало о ситуации на каждом направлении, где идут боевые действия.
Донецкое направление
Южная группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
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"Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.
Запорожское и Южно-Донецкое направления
ВС России сумели отбить атаку противника и нанести ему комплексное огневое поражение в районе Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке боевых действий:
- до 195 военнослужащих;
- четыре бронетранспортера Stryker;
- две боевые машины пехоты и три автомобиля;
- артиллерийскую систему М777 и орудие FH-70;
- две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20.
Восточная группировка войск нанесла удар по украинским силам возле Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, уничтожив более 175 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.
Купянское направление
Западной группировке войск удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Ольшан и Синьковки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. За сутки противник потерял:
- до 125 военных;
- две боевые бронированные машины и два пикапа;
- самоходный миномет "Тюльпан";
- артиллерийскую систему М777 и САУ М109 Paladin.
При этом российские бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю фронта.
Краснолиманское направление
Центральная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 42-й бригады ВСУ в районе Кузьмино.
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"Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Российская армия уничтожила на этом участке до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки ВС России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.