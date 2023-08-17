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ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости, 17.08.2023
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17:17 17.08.2023 (обновлено: 17:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/psb-1890673185.html
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости, 17.08.2023
ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом
ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России, сообщает РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:17
2023-08-17T17:18
россия
псб (банк псб)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России, сообщает кредитное учреждение. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Банк России с 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков, сообщили в ЦБ. Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях, пояснили в пресс-службе банка. "Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время. Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования", - отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230817/psb-1890608152.html
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россия, псб (банк псб), центральный банк рф (цб рф)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России, сообщает кредитное учреждение.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Банк России с 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков, сообщили в ЦБ.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях, пояснили в пресс-службе банка.
"Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время. Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования", - отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, слова которого привели в пресс-службе.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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