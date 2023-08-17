https://ria.ru/20230817/psb-1890673185.html

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом - РИА Новости, 17.08.2023

ПСБ первым в РФ провел расчет в цифровых рублях между бизнесом и физлицом

ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России, сообщает РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:17

2023-08-17T17:17

2023-08-17T17:18

россия

псб (банк псб)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России, сообщает кредитное учреждение. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Банк России с 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков, сообщили в ЦБ. Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях, пояснили в пресс-службе банка. "Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время. Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования", - отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230817/psb-1890608152.html

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), центральный банк рф (цб рф)