https://ria.ru/20230817/psb-1890608152.html

ПСБ запустил цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья

ПСБ запустил цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья - РИА Новости, 17.08.2023

ПСБ запустил цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья

ПСБ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" продемонстрировал возможности нового сервис, позволяющего военнослужащим оформить ипотеку на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:36

2023-08-17T13:36

2023-08-17T13:36

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ПСБ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" продемонстрировал возможности нового сервис, позволяющего военнослужащим оформить ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке дистанционно с помощью смартфона, сообщает пресс-служба банка. Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к городской инфраструктуре. Вся процедура - от подачи заявки до регистрации прав собственности в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате. Личное присутствие понадобится только один раз для идентификации личности и выпуска электронной цифровой подписи. Обмен документами между всеми участниками сделки осуществляется через защищенные каналы связи, подписание документов доступно в смартфоне с помощью электронной цифровой подписи. После электронной регистрации сделки в Росреестре покупатель и продавец получают готовые документы на электронную почту, говорится в сообщении. Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил, что будучи лидером по объемам выдачи военной ипотеки, ПСБ задает новые стандарты работы на этом рынке. "Год назад мы запустили цифровую военную ипотеку на первичном рынке, в результате практически все сделки в этом сегменте перешли в цифровой формат. Сейчас мы совместно с ФКГУ "Росвоенипотека" реализовали цифровой формат для военной ипотеки на вторичном рынке. Для военнослужащих это означает возможность быстро, удобно и безопасно заключить сделку онлайн – все документы можно оформить с телефона. <…>", - сказал Маркарянц, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" (РВИ) Константин Ярославцев добавил, что создание цифрового формата оформления сделок на вторичном рынке жилья является еще одним важным шагом в развитии накопительно-ипотечной системы. "Внедрение онлайн механизмов взаимодействия с контрагентами, направленные на расширение возможностей и удобства реализации военнослужащими своих жилищных прав, – одна из приоритетных задач РВИ, которая успешно выполняется. Более 80% военнослужащих предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке. Возможность оформления и передачи документов по сделкам на вторичном рынке удаленно, без посещения офисов и с обеспечением полной безопасности использования данных военнослужащих позволяет оптимизировать существующие процессы проверки документов РВИ, а, следовательно, сделать весь процесс приобретения жилья военнослужащим еще более быстрым и комфортным", - цитирует пресс-служба Ярославцева

https://ria.ru/20230817/psb-1890548017.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)