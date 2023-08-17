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Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях

Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях - РИА Новости, 17.08.2023

Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях

Войска РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, выбивая противника из 3-12 опорных пунктов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:03

2023-08-17T18:03

2023-08-17T18:03

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Войска РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, выбивая противника из 3-12 опорных пунктов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг. "У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов - минимум от 3 до 10-12 пунктов" , - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что ﻿этого российские войска достаются в достаточно тяжелых условиях, "противник сопротивляется, но у наших ребят получается".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин