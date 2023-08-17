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Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/prodvizhenie-1890683094.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях
Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях - РИА Новости, 17.08.2023
Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях
Войска РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, выбивая противника из 3-12 опорных пунктов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:03
2023-08-17T18:03
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Войска РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, выбивая противника из 3-12 опорных пунктов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг. "У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов - минимум от 3 до 10-12 пунктов" , - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что ﻿этого российские войска достаются в достаточно тяжелых условиях, "противник сопротивляется, но у наших ребят получается".
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении российских войск на двух направлениях

Пушилин: ВС России продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Войска РФ ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, выбивая противника из 3-12 опорных пунктов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг.
"У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение, там ежедневно есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов - минимум от 3 до 10-12 пунктов" , - сказал Пушилин журналистам.
Он отметил, что ﻿этого российские войска достаются в достаточно тяжелых условиях, "противник сопротивляется, но у наших ребят получается".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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