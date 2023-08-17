https://ria.ru/20230817/prizyvy-1890687391.html

РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО

РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО - РИА Новости, 17.08.2023

РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО

Роскомнадзор выявил и заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:22

2023-08-17T18:22

2023-08-17T18:22

специальная военная операция на украине

украина

кубинка

россия

форум "армия — 2023"

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вадим субботин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роскомнадзор выявил и заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года, заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023". "С начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались и призывы к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации", - рассказал Субботин. Он добавил, что также Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов с недостоверной информацией и около 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html

украина

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, кубинка, россия, форум "армия — 2023", федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вадим субботин