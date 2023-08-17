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РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО
РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО - РИА Новости, 17.08.2023
РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО
Роскомнадзор выявил и заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:22
2023-08-17T18:22
2023-08-17T18:22
специальная военная операция на украине
украина
кубинка
россия
форум "армия — 2023"
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вадим субботин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роскомнадзор выявил и заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года, заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023". "С начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались и призывы к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации", - рассказал Субботин. Он добавил, что также Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов с недостоверной информацией и около 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html
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украина, кубинка, россия, форум "армия — 2023", федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вадим субботин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кубинка, Россия, Форум "Армия — 2023", Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Вадим Субботин
РКН назвал число заблокированных призывов к незаконным акциям против СВО
РКН заблокировал около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям против СВО