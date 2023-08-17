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В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/prizyvy-1890560423.html
В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО
В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО - РИА Новости, 17.08.2023
В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО
Уголовное дело возбуждено на жителя Керчи за призывы к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:24
2023-08-17T11:24
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
керчь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Керчи за призывы к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей)… В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении. Следователи установили, что 50-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров призывы к "осуществлению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции". В ходе обыска дома у фигуранта изъяты "средства связи, компьютерная техника и иные предметы". Операция проводилась совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД Крыма. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20230815/krym-1890119021.html
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происшествия, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Керчь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО

ФСБ возбудила дело против керченца за призывы к насилию против участников СВО

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Керчи за призывы к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей)… В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что 50-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров призывы к "осуществлению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции".
В ходе обыска дома у фигуранта изъяты "средства связи, компьютерная техника и иные предметы". Операция проводилась совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД Крыма. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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