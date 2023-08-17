https://ria.ru/20230817/prizyvy-1890560423.html

В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО

В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО - РИА Новости, 17.08.2023

В Крыму возбудили дело за призывы к насилию против участников СВО

Уголовное дело возбуждено на жителя Керчи за призывы к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

керчь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Керчи за призывы к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей)… В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении. Следователи установили, что 50-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров призывы к "осуществлению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции". В ходе обыска дома у фигуранта изъяты "средства связи, компьютерная техника и иные предметы". Операция проводилась совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД Крыма. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20230815/krym-1890119021.html

россия

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, керчь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, ситуация в днр и лнр