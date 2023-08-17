https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890595274.html
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА - РИА Новости, 17.08.2023
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА
Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, появилось в Google Play, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:47
2023-08-17T12:47
2023-08-17T12:47
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, появилось в Google Play, передает корреспондент РИА Новости. Приложение имеет возрастную пометку "3+" и позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации. Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. "Если во время сообщения сеть пропадает, то система фиксирует сигнал и оповещает пользователя о том, что информация будет передана, как только телефон появится в сети. Также приложение позволяет дополнительно отправить фотографию и описание подозрительного объекта", - говорится в описании.
https://ria.ru/20230817/operatory-1890557823.html
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россия, технологии
В Google Play появилось приложение, через которое можно сообщить о БПЛА
В Google Play появилось приложение "Радар.НФ", по которому можно сообщить о БПЛА
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, появилось в Google Play, передает корреспондент РИА Новости.
Приложение имеет возрастную пометку "3+" и позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации. Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.
Сигнал пользователя будет немедленно направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
«
"Если во время сообщения сеть пропадает, то система фиксирует сигнал и оповещает пользователя о том, что информация будет передана, как только телефон появится в сети. Также приложение позволяет дополнительно отправить фотографию и описание подозрительного объекта", - говорится в описании.
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