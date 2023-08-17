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Народный фронт представил приложение для сообщения о ЧС и беспилотниках - РИА Новости, 17.08.2023
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11:16 17.08.2023 (обновлено: 13:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890558706.html
Народный фронт представил приложение для сообщения о ЧС и беспилотниках
Народный фронт представил приложение для сообщения о ЧС и беспилотниках - РИА Новости, 17.08.2023
Народный фронт представил приложение для сообщения о ЧС и беспилотниках
Народный фронт презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:16
2023-08-17T13:34
технологии
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Народный фронт презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках. "Жителям России необходимо установить приложение на свои телефоны. В случае если пользователь приложения заметит подозрительные объекты: беспилотники, диверсионные группы и др., он может просто открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать, что он увидел, и нажать кнопку "Сообщить". Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер", - рассказали на презентации. По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, "Радар" позволит "моментально сфотографировать пролетающий объект и данные будут в ту же секунду" переданы в министерство обороны.Он рассказал, что люди сами обратились с желанием помочь. Кузнецов отметил, что после таких обращений было решено попробовать создать такое приложение, так как противник "выбрал стратегию террористических атак по нашим гражданским объектам. До момента полной победы это будет продолжаться", - пояснил он."Как написано в учебниках времен Великой Отечественной войны: "если не получается на фронте – бей по тылам". Ровно это и делает наш противник", - сказал Кузнецов.Приложение "Радар" доступно для установки на смартфоны системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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технологии, россия, общероссийский народный фронт
Технологии, Россия, Общероссийский народный фронт
Народный фронт представил приложение для сообщения о ЧС и беспилотниках

Народный фронт представил приложение "Радар" для сообщения о беспилотниках и ЧС

© Фото очевидцаБПЛА в небе в Московской области
БПЛА в небе в Московской области
© Фото очевидца
БПЛА в небе в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Народный фронт презентовал приложение "Радар", благодаря которому граждане РФ смогут сообщать о возможной чрезвычайной ситуации и беспилотниках.
«
"Жителям России необходимо установить приложение на свои телефоны. В случае если пользователь приложения заметит подозрительные объекты: беспилотники, диверсионные группы и др., он может просто открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать, что он увидел, и нажать кнопку "Сообщить". Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер", - рассказали на презентации.
По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, "Радар" позволит "моментально сфотографировать пролетающий объект и данные будут в ту же секунду" переданы в министерство обороны.
Он рассказал, что люди сами обратились с желанием помочь. Кузнецов отметил, что после таких обращений было решено попробовать создать такое приложение, так как противник "выбрал стратегию террористических атак по нашим гражданским объектам. До момента полной победы это будет продолжаться", - пояснил он.
«
"Как написано в учебниках времен Великой Отечественной войны: "если не получается на фронте – бей по тылам". Ровно это и делает наш противник", - сказал Кузнецов.
Приложение "Радар" доступно для установки на смартфоны системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.
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