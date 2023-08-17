https://ria.ru/20230817/prigovor-1890539954.html

На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва

На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва - РИА Новости, 17.08.2023

На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению в воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в общественном... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:38

2023-08-17T09:38

2023-08-17T11:15

происшествия

новосибирск

новотроицк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению в воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в общественном месте, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.Установлено, что житель Новосибирска 2006 года рождения, участник террористической организации National Socialism/White Power*, в августе 2022 года планировал взорвать самодельную бомбу в здании новосибирского паспортно-визового центра. Преступление он собирался совершить на почве ненависти к выходцам из Средней Азии.Инструкции по изготовлению взрывного устройства ему передал в мессенджере другой сторонник NS/WP* — житель Новотроицка Оренбургской области 2007 года рождения, находившийся на тот момент в Челябинске.Новосибирец собрал бомбу и испытал ее на пустыре.Суд признал его виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, в обучении террористической деятельности.Жителя Новотроицка признали виновным в участии в террористической организации."Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — указали в УФСБ.При обыске дома у новосибирца изъяли химикаты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

https://ria.ru/20230727/terakty-1886612078.html

новосибирск

новотроицк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новотроицк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)