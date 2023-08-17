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На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва - РИА Новости, 17.08.2023
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09:38 17.08.2023 (обновлено: 11:15 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/prigovor-1890539954.html
На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва
На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва - РИА Новости, 17.08.2023
На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению в воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в общественном... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:38
2023-08-17T11:15
происшествия
новосибирск
новотроицк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению в воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в общественном месте, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.Установлено, что житель Новосибирска 2006 года рождения, участник террористической организации National Socialism/White Power*, в августе 2022 года планировал взорвать самодельную бомбу в здании новосибирского паспортно-визового центра. Преступление он собирался совершить на почве ненависти к выходцам из Средней Азии.Инструкции по изготовлению взрывного устройства ему передал в мессенджере другой сторонник NS/WP* — житель Новотроицка Оренбургской области 2007 года рождения, находившийся на тот момент в Челябинске.Новосибирец собрал бомбу и испытал ее на пустыре.Суд признал его виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, в обучении террористической деятельности.Жителя Новотроицка признали виновным в участии в террористической организации."Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — указали в УФСБ.При обыске дома у новосибирца изъяли химикаты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html
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происшествия, новосибирск, новотроицк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новосибирск, Новотроицк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале вынесли приговор двум несовершеннолетним за подготовку взрыва

Двум подросткам-неонацистам за дали 3 и 4 года за подготовку теракта в Сибири

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению в воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в общественном месте, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.
Установлено, что житель Новосибирска 2006 года рождения, участник террористической организации National Socialism/White Power*, в августе 2022 года планировал взорвать самодельную бомбу в здании новосибирского паспортно-визового центра. Преступление он собирался совершить на почве ненависти к выходцам из Средней Азии.
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Инструкции по изготовлению взрывного устройства ему передал в мессенджере другой сторонник NS/WP* — житель Новотроицка Оренбургской области 2007 года рождения, находившийся на тот момент в Челябинске.
Новосибирец собрал бомбу и испытал ее на пустыре.
Суд признал его виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, в обучении террористической деятельности.
Жителя Новотроицка признали виновным в участии в террористической организации.
«
"Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — указали в УФСБ.
При обыске дома у новосибирца изъяли химикаты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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