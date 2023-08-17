Отремонтированная дамба в Приамурье может стать рыбным хозяйством
Орлов: отремонтированная дамба в Приамурье может стать рыбным хозяйством
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов проверил отремонтированную дамбу "Ключевские пруды"
Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил отремонтированную дамбу "Ключевские пруды"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил, как отремонтировали дамбу в Константиновском районе, и предложил там создать рыбное хозяйство, сообщает правительство региона на сайте.
Дамбу "Ключевские пруды" построили в 1985 году в селе Ключи, она представляет собой каскад из 4 прудов. Во время масштабного паводка 2013 года вода перелилась через дамбу и подтопила сельхозугодия. Летом 2019 года уровень воды также поднимался, из-за чего на территории Ключевского сельсовета был введен режим ЧС. По поручению губернатора в 2022 году муниципалитету выделили более 21 миллиона рублей на изготовление проектно-сметной документации и капремонт дамбы. Объект проинспектировал глава региона во время рабочей поездки в Константиновский район.
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"Капитально отремонтировав дамбу, мы защитили жителей села и сняли угрозу затопления полей и размыва дорог. Эти водоемы можно использовать для развития новых сфер деятельности. Необходимая инфраструктура здесь есть. Нужно найти ей применение. Возможно, создать рыбное хозяйство. Минсельхоз области окажет поддержку энтузиастам, которые готовы заняться развитием нового направления", - сказал Орлов.
Работы провели на 8 локальных аварийных участках дамбы. Подрядчик выкорчевал кустарники, отремонтировал размытые откосы, выполнил берегоукрепление щебеночной смесью, отремонтировал восточное водосбросное сооружение и углубил участки, где сообщаются между собой все пруды, устроил новую протоку между 3-м и 4-м прудами. Также построили два автомобильных моста и два пешеходных пролета над протоками.
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов проверил отремонтированную дамбу "Ключевские пруды"
Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил отремонтированную дамбу "Ключевские пруды"