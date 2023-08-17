Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась в 18,7 раза
Минлесхоз: площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась в 18,7 раза
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае удалось сократить с пиковых значений в июле почти в 19 раз, в четверг тушат 16 пожаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума и составляла 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. За две недели прошедших дождей разной интенсивности, очаги возгораний удалось сократить до почти 62 тысяч гектаров. Однако, с 8 августа площади, охваченные огнем, снова стали увеличиваться, достигнув 134 тысяч гектаров.
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"На территории Хабаровского края зарегистрировано 16 пожаров на общей площади 17 893 гектара: действующие - 15 (на 17 888 гектарах), локализован один пожар на пяти гектарах. За истекшие сутки обнаружен один пожар на одном гектаре, ликвидировано - 18 на 44 901 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров.
Как уточнили РИА Новости в минлесхозе, большая часть очагов расположена сейчас в Ульчском районе, есть пожары в Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах.
Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, устанавливавшийся в крае постепенно с мая и действовавший по 9 августа, продлен до конца текущего месяца. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. В тушении задействованы дополнительно работники парашютно-десантной пожарной службы из Приморского края, Бурятии и федерального резерва города Омска. Были привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области.
По данным минлесхоза Хабаровского края, с начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 748 пожаров на общей площади почти 903 тысячи гектаров.