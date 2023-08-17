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В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе - РИА Новости, 17.08.2023
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11:32 17.08.2023 (обновлено: 11:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/pozhar-1890563701.html
В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе
В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе - РИА Новости, 17.08.2023
В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе
Пожар на металлургическом предприятии "Красный Октябрь" в Волгограде, где загорелось разлитое трансформаторное масло, ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС РФ... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:32
2023-08-17T11:34
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 авг – РИА Новости. Пожар на металлургическом предприятии "Красный Октябрь" в Волгограде, где загорелось разлитое трансформаторное масло, ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин. В четверг утром в отдельном стоящем здании на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошло возгорание разлитого трансформаторного масла на площади 50 квадратных метров. "На 10.50 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал Любавин на видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМЧС. "Красный Октябрь " - один из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе

МЧС: пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь" в Волгограде потушили

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области/TelegramТушение пожара на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде
Тушение пожара на территории завода Красный Октябрь в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области/Telegram
Тушение пожара на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 авг – РИА Новости. Пожар на металлургическом предприятии "Красный Октябрь" в Волгограде, где загорелось разлитое трансформаторное масло, ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин.
В четверг утром в отдельном стоящем здании на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошло возгорание разлитого трансформаторного масла на площади 50 квадратных метров.
«
"На 10.50 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал Любавин на видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМЧС.
"Красный Октябрь " - один из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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