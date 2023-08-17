https://ria.ru/20230817/pozhar-1890563701.html

В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе

В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе - РИА Новости, 17.08.2023

В Волгограде потушили пожар на металлургическом заводе

Пожар на металлургическом предприятии "Красный Октябрь" в Волгограде, где загорелось разлитое трансформаторное масло, ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС РФ... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:32

2023-08-17T11:32

2023-08-17T11:34

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 17 авг – РИА Новости. Пожар на металлургическом предприятии "Красный Октябрь" в Волгограде, где загорелось разлитое трансформаторное масло, ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин. В четверг утром в отдельном стоящем здании на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошло возгорание разлитого трансформаторного масла на площади 50 квадратных метров. "На 10.50 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал Любавин на видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМЧС. "Красный Октябрь " - один из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область