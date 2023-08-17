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В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" произошел пожар
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" произошел пожар - РИА Новости, 17.08.2023
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" произошел пожар
Разлитое масло из трансформатора загорелось на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде на площади 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:44
2023-08-17T10:44
2023-08-17T11:40
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ВОЛГОГРАД, 17 авг – РИА Новости. Разлитое масло из трансформатора загорелось на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде на площади 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Волгоградской области в Telegram-канале. Сигнал о ЧП поступил в четверг утром. "Розлив масла на площади 50 квадратных метров. <…> По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.Как уточнили в МЧС, пожар произошел внутри отдельно стоящего бетонного здания."Красный Октябрь " - один из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" произошел пожар
На заводе в Волгограде загорелось масло из трансформатора