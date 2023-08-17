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ВСУ потеряли почти 200 человек на Запорожском направлении
ВСУ потеряли почти 200 человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ потеряли почти 200 человек на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили атаку противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:38
2023-08-17T13:38
2023-08-17T13:50
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили атаку противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-70, сообщили в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 200 человек на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 195 военнослужащих на Запорожском направлении