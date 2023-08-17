Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне
Myśl Polska: Польша готовится к войне из-за поражения Украины
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений <…>. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — написал он.
Правительство Польши, по мнению Зинкевича, не учитывает украинский опыт, когда возлагает излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что "ужасное техническое состояние" этого оружия, его крайняя ненадежность и неэффективность приводит к неспособности ВСУ вести "победоносный бой" с современными вооруженными силами России даже после изменения тактики и стратегии украинской армии.
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"Форсированная тактика на поле боя, внедренная натовскими стратегами для воюющих украинцев, приводит к серьезным потерям человеческих жизней <…>. Из-за потерь в живой силе, понесенных Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — отметил Зинкевич.
Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1.Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов.
Министерство обороны Польши также активно закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретено 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.