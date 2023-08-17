Рейтинг@Mail.ru
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 17.08.2023 (обновлено: 06:57 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/polsha-1890517219.html
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне - РИА Новости, 17.08.2023
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне
Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T01:06
2023-08-17T06:57
в мире
польша
украина
россия
сша
мариуш блащак
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890269056_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_45879608f64b326c1f2414a7e8d7d9eb.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич."Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений &lt;…&gt;. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — написал он.Правительство Польши, по мнению Зинкевича, не учитывает украинский опыт, когда возлагает излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что "ужасное техническое состояние" этого оружия, его крайняя ненадежность и неэффективность приводит к неспособности ВСУ вести "победоносный бой" с современными вооруженными силами России даже после изменения тактики и стратегии украинской армии."Форсированная тактика на поле боя, внедренная натовскими стратегами для воюющих украинцев, приводит к серьезным потерям человеческих жизней &lt;…&gt;. Из-за потерь в живой силе, понесенных Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — отметил Зинкевич.Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1.Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов.Министерство обороны Польши также активно закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретено 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.
https://ria.ru/20230816/tekhnika-1890495033.html
https://ria.ru/20230816/plan-1890443967.html
польша
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890269056_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_00abc9f21e08544826d5c9ec56022379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, сша, мариуш блащак, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Россия, США, Мариуш Блащак, Вооруженные силы Украины
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне

Myśl Polska: Польша готовится к войне из-за поражения Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши
Американские танки Абрамс армии Польши - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений <…>. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — написал он.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Балицкий назвал западную военную технику барахлом
Вчера, 19:57
Правительство Польши, по мнению Зинкевича, не учитывает украинский опыт, когда возлагает излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что "ужасное техническое состояние" этого оружия, его крайняя ненадежность и неэффективность приводит к неспособности ВСУ вести "победоносный бой" с современными вооруженными силами России даже после изменения тактики и стратегии украинской армии.
«
"Форсированная тактика на поле боя, внедренная натовскими стратегами для воюющих украинцев, приводит к серьезным потерям человеческих жизней <…>. Из-за потерь в живой силе, понесенных Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — отметил Зинкевич.
Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1.Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов.
Министерство обороны Польши также активно закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретено 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
“Никто не поможет”: в США раскрыли зловещий план по Украине
Вчера, 16:53
 
В миреПольшаУкраинаРоссияСШАМариуш БлащакВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала