https://ria.ru/20230817/polsha-1890517219.html

Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне

Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне - РИА Новости, 17.08.2023

Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне

Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T01:06

2023-08-17T01:06

2023-08-17T06:57

в мире

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мариуш блащак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Масштабные закупки Польшей наступательных вооружений говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение выразил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич."Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений <…>. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — написал он.Правительство Польши, по мнению Зинкевича, не учитывает украинский опыт, когда возлагает излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что "ужасное техническое состояние" этого оружия, его крайняя ненадежность и неэффективность приводит к неспособности ВСУ вести "победоносный бой" с современными вооруженными силами России даже после изменения тактики и стратегии украинской армии."Форсированная тактика на поле боя, внедренная натовскими стратегами для воюющих украинцев, приводит к серьезным потерям человеческих жизней <…>. Из-за потерь в живой силе, понесенных Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — отметил Зинкевич.Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1.Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов.Министерство обороны Польши также активно закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретено 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.

https://ria.ru/20230816/tekhnika-1890495033.html

https://ria.ru/20230816/plan-1890443967.html

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в мире, польша, украина, россия, сша, мариуш блащак, вооруженные силы украины