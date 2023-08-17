https://ria.ru/20230817/plennyy-1890520798.html

Бывший пленный рассказал, как СБУ готовит фейковые видео

Бывший пленный рассказал, как СБУ готовит фейковые видео - РИА Новости, 17.08.2023

Бывший пленный рассказал, как СБУ готовит фейковые видео

Видеоролики с фейковыми "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России, сотрудники службы безопасности... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:05

2023-08-17T03:05

2023-08-17T07:51

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

украина

россия

красноярск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Видеоролики с фейковыми "признаниями" российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) снимают по написанным заранее текстам, после избиений пленных или под угрозой дальнейших издевательств, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска.Собеседник сообщил, что попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР, а в июне его обменяли по формуле "94 на 95". Сразу после пленения Раидина передали в СБУ, где помимо допросов заставляли участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Причем один из таких роликов уже набрал более миллиона просмотров. Бывший пленный рассказал, как происходит запись таких видео."Он (сотрудник СБУ - ред.) мне дал лист А4… говорит: "Читай". Я начинаю смотреть, и я ему говорю: "Я не вижу" — он мне пару раз дал (ударил – ред.), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: "Смотри, ты сейчас читаешь, вот это". А там написано как раз дискредитация … армии, про штурмы вот эти "бесполезные", про снабжение, про все", - сказал собеседник агентства.Так как Виктора, по его словам, несколько дней избивали, информацию он воспринимал плохо и часть написанных СБУ тезисов пропускал. "Он (сотрудник СБУ- ред.) просматривал видео, и если ему не нравилось, он бил. Сначала пару раз может дать, а может посадить — и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют - ред.), потому что ты видео коряво снял", - добавил Раидин.От пленных требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали."Забрал от меня листок и говорит: "Все должно выглядеть реально, максимально реалистично, то есть ты запоминай и от себя говори", но я все равно тупил. Ну, а этот (еще один сотрудник СБУ - ред.) рядом стоял, затвором (на автомате - ред.) игрался, и говорит: "Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь", - рассказал военнослужащий.Помимо дискредитирующих видео Виктора заставили на камеру снимать поздравления. "Мы там какую-то бабушку поздравляли с рождением внука. Я сижу и думаю: "Как может обрадоваться бабушка? Это какими надо людьми быть?" Если бы я сейчас сидел и меня какой-то пленный "укроп" поздравлял с рождением моего сына, я бы сказал: "Ты что, дурак что ли?". Я не знаю, зачем это было сделано, но было, мы читали какие-то стишки", - рассказал Виктор.

https://ria.ru/20230815/shoygu-1890138316.html

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россия

красноярск

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служба безопасности украины, украина, россия, красноярск, донецкая народная республика