https://ria.ru/20230817/plennye-1890687255.html
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции - РИА Новости, 17.08.2023
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции
Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:21
2023-08-17T18:21
2023-08-17T18:21
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском плену с ним обращались хорошо, "согласно Женевской конвенции" - его даже лечили от ангины. Ранее Верховный суд ДНР осудил на 12 лет строго режима оператора БПЛА 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "В плен попал 11 апреля 2022 года. Когда выходили с "Азовстали", - рассказал Куранов журналистам. По его словам, в российском плену "отношение было нормальным - согласно Женевской конвенции". "Нормальное трехразовое питание. Медицинская помощь оказывалась", - признал он. В частности, в плену ему пришлось лечиться от ангины.
https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции
Украинский морпех Куранов заявил, что отношение к нему в плену было нормальным