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Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/plennye-1890687255.html
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции - РИА Новости, 17.08.2023
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции
Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:21
2023-08-17T18:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском плену с ним обращались хорошо, "согласно Женевской конвенции" - его даже лечили от ангины. Ранее Верховный суд ДНР осудил на 12 лет строго режима оператора БПЛА 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "В плен попал 11 апреля 2022 года. Когда выходили с "Азовстали", - рассказал Куранов журналистам. По его словам, в российском плену "отношение было нормальным - согласно Женевской конвенции". "Нормальное трехразовое питание. Медицинская помощь оказывалась", - признал он. В частности, в плену ему пришлось лечиться от ангины.
https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции

Украинский морпех Куранов заявил, что отношение к нему в плену было нормальным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском плену с ним обращались хорошо, "согласно Женевской конвенции" - его даже лечили от ангины.
Ранее Верховный суд ДНР осудил на 12 лет строго режима оператора БПЛА 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
"В плен попал 11 апреля 2022 года. Когда выходили с "Азовстали", - рассказал Куранов журналистам. По его словам, в российском плену "отношение было нормальным - согласно Женевской конвенции".
"Нормальное трехразовое питание. Медицинская помощь оказывалась", - признал он. В частности, в плену ему пришлось лечиться от ангины.
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