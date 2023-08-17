https://ria.ru/20230817/plennye-1890687255.html

Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции

Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции - РИА Новости, 17.08.2023

Украинский морпех признал, что в плену с ним обращались по конвенции

Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:21

2023-08-17T18:21

2023-08-17T18:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинский морской пехотинец, оператор БПЛА Егор Куранов, осужденный на 12 лет за участие в обстрелах жилой инфраструктуры Мариуполя, признал, что в российском плену с ним обращались хорошо, "согласно Женевской конвенции" - его даже лечили от ангины. Ранее Верховный суд ДНР осудил на 12 лет строго режима оператора БПЛА 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "В плен попал 11 апреля 2022 года. Когда выходили с "Азовстали", - рассказал Куранов журналистам. По его словам, в российском плену "отношение было нормальным - согласно Женевской конвенции". "Нормальное трехразовое питание. Медицинская помощь оказывалась", - признал он. В частности, в плену ему пришлось лечиться от ангины.

https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр