https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html

Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 17.08.2023

Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T07:06

2023-08-17T07:06

2023-08-17T08:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

евгений балицкий

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

ак-74

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871201495_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_51fe95950221a17b20895446e88ba3b3.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами."Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега. <…> Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.Сдаются взводамиУкраинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов, заявил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий в понедельник."Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Бросили сослуживцыРанее украинский морской пехотинец Владимир Реул сообщил РИА Новости, что при отступлении с позиций в Херсонской области его бросили командиры и сослуживцы, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.По его словам, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани в Херсонской области. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию."Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место - должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России). Получается, меня обманули, как пушечное мясо, получается", - заключил бывший украинский морпех.

https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html

https://ria.ru/20230812/plennyy-1889689602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/svo-1889209928.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

херсонская область , россия, евгений балицкий, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ак-74