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Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 17.08.2023 (обновлено: 08:27 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html
Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен - РИА Новости, 17.08.2023
Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T07:06
2023-08-17T08:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
евгений балицкий
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
ак-74
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами."Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега. &lt;…&gt; Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.Сдаются взводамиУкраинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов, заявил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий в понедельник."Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Бросили сослуживцыРанее украинский морской пехотинец Владимир Реул сообщил РИА Новости, что при отступлении с позиций в Херсонской области его бросили командиры и сослуживцы, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.По его словам, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани в Херсонской области. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию."Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место - должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России). Получается, меня обманули, как пушечное мясо, получается", - заключил бывший украинский морпех.
https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html
https://ria.ru/20230812/plennyy-1889689602.html
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херсонская область , россия, евгений балицкий, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Евгений Балицкий, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, АК-74
Голодные украинские военные переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинский солдат, перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.
Троих перебежчиков задержали российские военные 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у них было три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметров, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
14 августа, 17:01
Перебежчик назвал главной причиной такого решения наплевательское отношение командиров, бросивших его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами.
«
"Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега. <…> Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", – рассказал перебежчик.
Боец отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки. "Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен", – добавил он.

Сдаются взводами

Украинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов, заявил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий в понедельник.
"Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Бросили сослуживцы

Ранее украинский морской пехотинец Владимир Реул сообщил РИА Новости, что при отступлении с позиций в Херсонской области его бросили командиры и сослуживцы, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.
По его словам, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани в Херсонской области. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.
После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию.
"Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место - должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России). Получается, меня обманули, как пушечное мясо, получается", - заключил бывший украинский морпех.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Пленный ВСУшник рассказал об отношении украинцев к конфликту
10 августа, 09:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЕвгений БалицкийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныАК-74
 
 
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