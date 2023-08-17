https://ria.ru/20230817/pitanie-1890572175.html
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 17.08.2023
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:57
общество
лдпр
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a35bfe7feb11a0b19d23f206cc3d6da.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что обеспечение питанием осуществляется школами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования. По словам авторов, статистика показывает, что школьники средних и старших классов, находясь в школе, предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки. "Не все школьники могут приобрести в школьной столовой горячий обед по причине отсутствия денежных средств. Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание, как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - отмечается в пояснительной записке. По оценкам авторов проекта, дополнительные расходы федерального бюджета могут составить около 40 млрд рублей в год.
https://ria.ru/20230613/yogurty-1877783827.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_dfb1fca4dd8f7ff0408fbd2a1b710596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лдпр, госдума рф, россия
Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Россия
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
ЛДПР внесла в ГД проект, предлагающий кормить всех школьников горячим питанием
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект
размещён в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что обеспечение питанием осуществляется школами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования.
По словам авторов, статистика показывает, что школьники средних и старших классов, находясь в школе, предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки.
«
"Не все школьники могут приобрести в школьной столовой горячий обед по причине отсутствия денежных средств. Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание, как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - отмечается в пояснительной записке.
По оценкам авторов проекта, дополнительные расходы федерального бюджета могут составить около 40 млрд рублей в год.
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты