https://ria.ru/20230817/pitanie-1890572175.html

ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 17.08.2023

ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:55

2023-08-17T11:55

2023-08-17T11:57

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что обеспечение питанием осуществляется школами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования. По словам авторов, статистика показывает, что школьники средних и старших классов, находясь в школе, предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки. "Не все школьники могут приобрести в школьной столовой горячий обед по причине отсутствия денежных средств. Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание, как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - отмечается в пояснительной записке. По оценкам авторов проекта, дополнительные расходы федерального бюджета могут составить около 40 млрд рублей в год.

https://ria.ru/20230613/yogurty-1877783827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, лдпр, госдума рф, россия