Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 17.08.2023 (обновлено: 11:57 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/pitanie-1890572175.html
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием - РИА Новости, 17.08.2023
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием
ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:55
2023-08-17T11:57
общество
лдпр
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a35bfe7feb11a0b19d23f206cc3d6da.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что обеспечение питанием осуществляется школами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования. По словам авторов, статистика показывает, что школьники средних и старших классов, находясь в школе, предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки. "Не все школьники могут приобрести в школьной столовой горячий обед по причине отсутствия денежных средств. Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание, как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - отмечается в пояснительной записке. По оценкам авторов проекта, дополнительные расходы федерального бюджета могут составить около 40 млрд рублей в год.
https://ria.ru/20230613/yogurty-1877783827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_dfb1fca4dd8f7ff0408fbd2a1b710596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, лдпр, госдума рф, россия
Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Россия
ЛДПР внесла в ГД проект об обеспечении всех школьников горячим питанием

ЛДПР внесла в ГД проект, предлагающий кормить всех школьников горячим питанием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Организация питания в школах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму проект, которым предлагается обеспечить всех школьников горячим питанием, соответствующий проект размещён в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что обеспечение питанием осуществляется школами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования.
По словам авторов, статистика показывает, что школьники средних и старших классов, находясь в школе, предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки.
«
"Не все школьники могут приобрести в школьной столовой горячий обед по причине отсутствия денежных средств. Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание, как инвестицию в будущее поколение нашей страны", - отмечается в пояснительной записке.
По оценкам авторов проекта, дополнительные расходы федерального бюджета могут составить около 40 млрд рублей в год.
Сотрудник школьной столовой - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты
13 июня, 13:14
 
ОбществоЛДПРГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала