https://ria.ru/20230817/pik-1890515314.html

Рослесхоз сообщил о прохождении пика летнего пожароопасного сезона

Рослесхоз сообщил о прохождении пика летнего пожароопасного сезона - РИА Новости, 17.08.2023

Рослесхоз сообщил о прохождении пика летнего пожароопасного сезона

Пик летнего пожароопасного сезона в России пройден, с начала года в стране возникло около 10 тысяч возгораний, огнем пройдено порядка 3,9 миллиона гектаров,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:33

2023-08-17T00:33

2023-08-17T00:33

россия

иван советников

владимир путин

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пик летнего пожароопасного сезона в России пройден, с начала года в стране возникло около 10 тысяч возгораний, огнем пройдено порядка 3,9 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в Рослесхозе. "Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Мы фиксируем устойчивый тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний и площадей, пройденных огнем. С начала года и на сегодня в лесах страны возникло около 10 тысяч возгораний, огнем пройдено порядка 3,9 миллиона гектаров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова. По его словам, это ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза. "За прошедшие сутки в России ликвидировано 125 лесных пожаров на площади 253,5 тысяч гектаров. При этом жертв или пострадавших местных жителей от лесных пожаров в нашей стране нет. Безусловно, пожароопасный сезон еще не завершен, необходимо сосредоточиться на тушении действующих возгораний", - добавил глава Рослесхоза. Ранее Советников сообщил, что, согласно постановлению правительства РФ, площадь лесных пожаров в 2023 году не должна превысить 5,5 миллионов гектаров. В 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10,1 миллиона гектаров в 2021-м до 3,3 миллиона. В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890334981.html

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россия, иван советников, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)