https://ria.ru/20230817/pentagon-1890717377.html
Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов
Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов - РИА Новости, 17.08.2023
Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов
Украина передает США информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Штатами кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:36
2023-08-17T22:36
2023-08-17T22:36
в мире
сша
украина
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патрик райдер
джо байден
мария захарова
пентагон
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Украина передает США информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Штатами кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Все указывает на то, что украинцы используют эти боеприпасы в соответствии со своими обязательствами надлежащим образом, основываясь на информации, которую они нам предоставляют. Так что с нашей стороны нет никаких обеспокоенностей", - заявил Райдер журналистам. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890690470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, патрик райдер, джо байден, мария захарова, пентагон
В мире, США, Украина, Киев, Патрик Райдер, Джо Байден, Мария Захарова, Пентагон
Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов
Пентагон: Киев передает информацию об использовании кассетных боеприпасов
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Украина передает США информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Штатами кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Все указывает на то, что украинцы используют эти боеприпасы в соответствии со своими обязательствами надлежащим образом, основываясь на информации, которую они нам предоставляют. Так что с нашей стороны нет никаких обеспокоенностей", - заявил Райдер журналистам.
Президент США Джо Байден
заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами