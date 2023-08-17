https://ria.ru/20230817/pentagon-1890717377.html

Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов

Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов - РИА Новости, 17.08.2023

Пентагон: Киев передает США информацию о применении кассетных снарядов

Украина передает США информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Штатами кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:36

2023-08-17T22:36

2023-08-17T22:36

в мире

сша

украина

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патрик райдер

джо байден

мария захарова

пентагон

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Украина передает США информацию о "надлежащем" использовании предоставленных Штатами кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Все указывает на то, что украинцы используют эти боеприпасы в соответствии со своими обязательствами надлежащим образом, основываясь на информации, которую они нам предоставляют. Так что с нашей стороны нет никаких обеспокоенностей", - заявил Райдер журналистам. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890690470.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, патрик райдер, джо байден, мария захарова, пентагон