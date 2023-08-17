https://ria.ru/20230817/otchestvo-1890712677.html

Гражданка Украины сменила отчество на матчество

Гражданка Украины сменила отчество на матчество - РИА Новости, 17.08.2023

Гражданка Украины сменила отчество на матчество

Гражданка Украины, возможно, первой в стране сменила отчество на матчество - меняя паспорт, 16-летняя киевлянка "обновила" также имя и фамилию, сообщает издание РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:36

2023-08-17T21:36

2023-08-17T21:36

украина

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гражданка Украины, возможно, первой в стране сменила отчество на матчество - меняя паспорт, 16-летняя киевлянка "обновила" также имя и фамилию, сообщает издание "Украинские новости". В феврале 2021 года граждане Украины получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество. "Шестнадцатилетняя девушка, меняя фамилию, имя и отчество, впервые на Украине выбрала для своего наименования матроним вместо патронима и теперь именуется Литвиненко Станислава Лесеевна", - сообщает издание со ссылкой на комментарий ее матери Леси Литвиненко в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам родительницы, которая второй раз вышла замуж, дочь взяла фамилию отчима - "своего настоящего отца, который ее воспитал". Имя же девушка выбрала то, которым мать хотела назвать ее при рождении. "Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя (вместо отчества - ред.)... демонстрируя глубокое уважение именно к матери. Может быть, на ее мировоззрение повлияли наши дискуссии о библейском неравенстве. В Библии женщины были товаром, и лично меня это всегда возмущало, особенно в контексте родословной... Мой мужчина поддержал желание Стаси выбрать новые фамилию-имя-отчество", - приводит издание слова матери юной киевлянки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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украина, россия